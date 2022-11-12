خلال ساعة واحدة فقط.. مرتكب مجزرة النعمانية في قبضة القانون

2022/11/12 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

اعلنت شرطة محافظة واسط، اليوم السبت، القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل والده ووالدته وجدته في قضاء النعمانية.

وذكر بيان للشرطة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود اخبار بوجود حادث قتل في قضاء النعمانية تم على الفور توجيه قوة مشتركة من مديرية شرطة محافظة واسط مكونة من قسم شرطة النعمانية وقسم مكافحة اجرام واسط ومفارز الاستخبارات ومفارز الامن الوطني".

واوضح، أنه "بعد جمع المعلومات وفي غضون ساعة تم القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل والده ووالدته وجدته وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة".

وتابع، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتجريمه وفق احكام المادة 406 القتل العمد, واحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني، بمجزرة اقدم عليها شخص بقتل امه وابيه وجدته في قضاء النعمانية بمحافظة واسط.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "شابا من مواليد عام 1996 اقدم على قتل أمه وأبيه وجدته في قضاء النعمانية بمحافظة واسط "، مبينا أن "اسباب الجريمة لازالت مجهولة".

واضاف، أن "الشاب يدرس الصيدلة إضافة إلى انخراطه في الدراسة الحوزوية".

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