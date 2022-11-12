2022/11/12 | 12:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد "دعم بريطانيا لجهود العراق في تطوير الاستثمار والتحوّل إلى الطاقة الصديقة للبيئة ومكافحة آثار التغيّر المناخي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في رسالة تهنئة للسوداني.. سوناك يُجدّد التزام بريطانيا بدعم العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في رسالة تهنئة للسوداني.. سوناك يُجدّد التزام بريطانيا بدعم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).