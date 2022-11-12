2022/11/12 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم السبت، اعتقال المجرم الذي ارتكب جريمة قتل بحق عائلته المكونة من والده ووالدته وجدته، في قضاء النعمانية بالمحافظة.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مرتكب مجزرة النعمانية المركز الخبري الوطني.

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