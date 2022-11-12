2022/11/12 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، بأن مجموعة مسلحة نفذت عملية سطو على منزل ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة العراقية.وأبلغ المصدر /المركز الخبري الوطني/، بأن “المسلحين قاموا بسرقة مبلغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سطو مسلح على منزل شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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