بأقل من أسبوع.. هكذا تبخرت ثروة سام بانكمان-فرايد البالغة 16 مليار دولار

2022/11/12 | 12:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظ سام بانكمان-فرايد يوم الإثنين وهو لا يزال مليارديرًا، حتى عندما بدأت إمبراطورية العملات المشفرة الخاص به في الانهيار.بحلول يوم الجمعة، تم القضاء على ثروته تمامًا.

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