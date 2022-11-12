2022/11/12 | 13:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 29 دقيقة

مدير المرور يوجه بارتداء الزي الشتوي للضباط والمنتسبين كافة

منذ ساعة واحدة

وزير الصحة: الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تمثل أولويات البرنامج الحكومي

منذ ساعة واحدة

الموارد تعلن ارتفاع مناسيب نهري دجلة والفرات بعد العاصفة المطرية الرعدية

منذ ساعتين

المالية تخاطب دوائر الدولة بسرعة تزويدها بجداول بيانات المتعاقدين لعرضها على مجلس الوزراء

منذ ساعتين

وزارة الكهرباء تستثني محطات تصريف المياه والمستشفيات من القطع المبرمج

منذ 3 ساعات

أمين بغداد يوجه باستنفار الجهد البلدي لتصريف مياه الامطار ويتوعد المقصرين

منذ 3 ساعات

بالصورة..



كمية الأمطار المتساقطة على البلاد خلال 24 ساعة الماضية

منذ 4 ساعات

افتتاح قسم الحروق في مستشفى الفلوجة

منذ 14 ساعة

مختص “يقيم” قرار إلغاء التدقيق الأمني: آن الاوان لمغادرة التشكيك بالمواطنين

منذ 15 ساعة

فريق الجهد الحكومي: سنزور عددا من المحافظات الأسبوع المقبل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر في قضية تعنيف التلميذين “حسين وعراق”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر في قضية تعنيف التلميذين “حسين وعراق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).