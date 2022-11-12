مدير المرور يوجه بارتداء الزي الشتوي للضباط والمنتسبين كافة

2022/11/12 | 13:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجهت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، ضباطها ومنتسبيها بارتداء الزي الشتوي.

وذكر بيان للمرور أن “مدير المرور العام اللواء (طارق الربيعي) وجه بارتداء الزي الشتوي لجميع ضباط ومنتسبي مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات يوم غداً صباحاً”.

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