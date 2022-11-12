بايدن يتعهد بكبح جماح كوريا الشمالية في قمة مجموعة العشرين في أندونيسيا

2022/11/12 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدعوة الزعيم الصيني، شي جين بينغ، إلى كبح جماح كوريا الشمالية عندما سيلتقيان في قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في أندونيسيا.ووصل بايدن اليوم السبت إلى (بنوم بنه) عاصمة كمبوديا للقاء زعماء جنوب شرق آسيا، … Readmore

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