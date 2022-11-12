رئيس الوزراء البريطاني يؤكد دعم بريطانيا الكامل لجهود العراق في تطوير الاستثمار

2022/11/12 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، دعمه لجهود العراق في تطوير الاستثمار، فيما هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة توليه الحكومة العراقية.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى رسالة من … Readmore

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