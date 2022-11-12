العراق: مياه الأمطار تُغرق شوارع وتقطع طرقات

2022/11/12 | 13:11 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارع غمرته المياه في العاصمة العراقية بغداد (صباح عرار/فرانس برس)

تشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى، تساقط أمطار غزيرة سبّبت غرق شوارع، وقطع العديد منها، كذلك أثّرت بحركة السير والمرور، وسط مطالبات باستنفار خدمي.

وبدأ تساقط الأمطار الغزيرة مع ساعات الفجر الأولى، في أولى موجات المطر في الموسم الحالي، الذي سبقته أعوام شحّ فيها المطر.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها مواطنون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، شوارع من العاصمة ومن محافظة ديالى، ومحافظة ذي قار وهي تغرق بالمياه.

بالفيديو..



غرق شوارع #بغداد نتيجة الأمطار pic.twitter.com/eGHTmhxIIw

— Qurtas News (@qurtasnews) November 12, 2022

واخترقت مياه الأمطار مستشفى النعمان في مدينة الأعظمية في بغداد، وناشد الأطباء والمسؤولون أمانة العاصمة بأخذ دورها، والعمل على معالجة المياه التي دخلت حتى ردهات المرضى.

بالفيديو..



غرق شوارع الدورة في #بغداد جراء هطول الأمطار pic.twitter.com/8FZT21Lw59

— Qurtas News (@qurtasnews) November 12, 2022

وقال أحد أطباء المستشفى، لـ"العربي الجديد"، إن "مياه الأمطار اخترقت المستشفى بكثافة مع ساعات الفجر الأولى، بسبب عدم أخذ الاحتياطات الخدمية اللازمة"، وبيّن الطبيب وهو غير مخوَّل بالتصريح، أن "عمال الخدمات يعملون حالياً على إخراج المياه، ويواجهون صعوبة بعد أن وصلت إلى بعض ردهات المرضى".

وحمّل الطبيب أمانة بغداد مسؤولية ذلك، مشدداً على أنه "يجب عليها أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع دخول المياه إلى المباني، وخاصة المستشفيات، وأن تعمل الآن على سحبها".

"بسبب الامطار الغزيرة " غرق مستشفى النعمان بمنطقة الاعظمية في #بغداد #قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/JUGStnJNYC

— قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) November 12, 2022

والحال لم يختلف مع المركز الصحي ببلدة الغراف في محافظة ذي قار جنوباً، الذي غرق مع بدايات زخات المطر، التي هطلت في المحافظة ليلاً.

قطرات من غيث السماء تغرق ردهات المرضى في مركز الغراف الصحي بـ #ذي_قار pic.twitter.com/7x7lqkEiEa

— ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed_IQ_yahoo) November 11, 2022

وفي محافظة ديالى، أكد قائم مقام قضاء بعقوبة (مركز المحافظة)، عبد الله الحيالي، أن "موجة الأمطار المتواصلة في بعقوبة وبقية مدن ديالى سبّبت غرق شوارع وأحياء وأسواق بسبب كثافة الأمطار التي تُعَدّ الأغزر منذ 3 سنوات"، مؤكداً في تصريح صحافي أنه "تم الإيعاز بتشكيل غرفة عمليات بشكل عاجل بين مختلف الدوائر من أجل تصريف مياه الأمطار، والعمل على إعادة التيار الكهربائي".

كذلك اخترقت مياه الأمطار الكثير من المنازل السكنية والمحال التجارية في بغداد، وخاصة المناطق القديمة ذات الشوارع الضيقة.

وانتقد مواطنون من أهالي العاصمة سوء الخدمات والإجراءات المتبعة بتصريف المياه، مؤكدين أن مياه الأمطار دخلت إلى منازلهم، وقال أبو حسن، وهو أحد أهالي منطقة البياع في بغداد، إن "مياه الأمطار أغرقت الشوارع، ودخلت الكثير من المنازل السكنية، ومنها منزلي الخاص"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "هذا كله بسبب سوء الخدمات والإهمال من قبل أمانة بغداد التي لم تقم بواجباتها منذ عدة سنوات".

ولم تصدر أمانة بغداد والجهات الخدمية الأخرى أي توضيح رسمي حتى الآن، إلا أن مسؤولين في الأمانة أكدوا أن كوادر الأمانة مستنفرة بشكل كامل، وتعمل على سحب المياه من الشوارع، وقال أحد المسؤولين في الأمانة لـ"العربي الجديد"، الجميع في أمانة بغداد مستنفر، ونعمل منذ الفجر على سحب المياه من الشوارع، وأن كل آليات الأمانة تعمل حالياً بحسب أهمية الشوارع والأنفاق، حتى لا تسبب شلّ حركة السير والمرور".

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي انتقد مدونون وناشطون العجز الحكومي إزاء أولى موجات المطر، التي أثبتت "فشل جهود أمانة بغداد".

بالفيديو..



في أول زخات المطر غرق شوارع في بغداد بعد أول موجة أمطار اين الأمانة العامة بمحافظة بغداد من ذالك .



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— علاء كنبر الخالدي (@hjilksh) November 12, 2022

وقال المدون علاء كنبر الخالدي، في تغريدة له: "في أول زخات المطر غرقت شوارع في بغداد.



أين الأمانة العامة بمحافظة بغداد من ذلك؟".

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