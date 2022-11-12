2022/11/12 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

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سوالف ناس| منطقة بلد وتكريم المتفوقين وسوق النجارين من كربلاء – قناة التغيير الفضائية

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