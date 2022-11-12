لماذا يسجل العراق أرقاماً قياسية في نشوب الحرائق

2022/11/12 | 13:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العام الماضي أكبر حريقين في البلاد.

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