وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة بقضية تعنيف تلميذين في بغداد

2022/11/12 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لمتابعة قضية تعنيف التلميذين "حسين وعراق" في مدرسة الإمامين الابتدائية التابعة لتربية الكرخ الثالثة، مؤكدا ضرورة الوقوف على حيثيات الموضوع وإعلان التوصيات خلال يومين .

ونقل بيان للمكتب الإعلامي، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الجبوري استجاب لمناشدة المواطن عبد الجليل رحيم حسن ولي أمر التلميذين، التي اطلقها من على منصات التواصل الاجتماعي، ووردت فيها تعنيفهما من قبل إدارة وكادر مدرسة الإمامين الابتدائية"، مشدد على "عدم التهاون في الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة والحرص البالغ على ضمان ذلك".

وأضاف البيان، أن "وزير التربية أمر بتشكيل لجة تحقيقية لمعرفة ملابسات القضية"، مشيرا الى "ضرورة محاسبة من يُعرض أبنائنا الطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف لا تليق بمكانة الطالب العراقي المتميزة في نفوسنا وعملنا، والاعتماد في التعامل على الطرق التربوية والحضارية التي من شأنها تقويم سلوك التلميذ والطالب بعيداً عن التعنيف الجسدي واللفظي".

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