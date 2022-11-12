رصد رسمي لأعداد الاطفال المفقودين منذ بداية العام الحالي.. رقم ’صادم’!

2022/11/12 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف قائد شرطة بغداد، عدنان حمود السلامي، السبت، عن تسجيل فقدان 450 طفلا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، فيما أكد وجود حاجة لتعديل قانون الاتجار بالبشر.وقال السلامي، في تصريح للصحيفة الرسمية، واطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "قانون الاتجار بالبشر لعام 2012 جاء متأخراً، وبحاجة إلى تعديل لبعض فقراته"، مشيرا الى "تشكيل لجنة في الوزارة برئاسة أحد القضاة ومدير إصلاح الأحـداث، حيث أجرت تعديلات عليه لحماية حقوق الإنسان".ونوه الى "رصد العديد من الجرائم في شرطة محافظة بغداد، حيث لا يخلو يوم من فقدان أطفال من كلا الجنسين في ظروف غامضة، وقد بينت الاحصائيات فقدان أكثر من450 طفلا منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تشرين الأول".وتابع السلامي أنه "تم تشكيل لجنة من ضباط الشرطة، أكدت وجود جرائم الاتجار، وتم إلقاء القبض على مرتكبيها، ومازالت القوات الأمنية تلاحق بعضهم".وأكد قائد الشرطة، أن "وجود مواد قانونية مهمة ضمن قانون الاتجار بالبشر، أهمها المادة 6 التي نصت على معاقبة المجرم الذي يستغل الحدث دون 18 عاماً لأغراض الدعارة والتسول والبغاء وتجارة الأعضاء البشرية، بالسجن المؤبد وغرامة بين 15 - 25، وفي حالة موت الضحية يعاقب بـالاعـدام، حيث تخضع لهذا القانون أيضاً مافيات التسول، مع وجود عقوبات قاسية لمستغلي الاحداث من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يتبع ...

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