2022/11/12 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعات

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم السبت ، ان سقوط الامطار في محافظات الوسط والجنوب سيخفف من حدة التنافس على المياه.

وقال ذياب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الامطار التي هطلت يوم امس وهذا اليوم على مناطق عدة في محافظات الوسط والجنوب كافة وكان اعلاها 67 ملم في موقع سدة الكوت سيكون لها تأثير ايجابي في تخفيف حدة التنافس على المياه خصوصا للاراضي الزراعية".

واضاف أن "الوزارة سيكون لها فرصة كبيرة لمعالجة شحة المياه في المناطق الجنوبية وتأمين جزء من احتياجات مناطق الاهوار".

وأشار الى أنه "تم الايعاز الى دوائر الوزارة كافة لغرض التعاون مع دوائر البلديات في المحافظات كافة لفك الاختناقات الحاصلة نتيجة الامطار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد يشرح انعكاسات ما بعد هطول الامطار في البلاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد يشرح انعكاسات ما بعد هطول الامطار في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).