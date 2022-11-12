خلال الأسبوع الحالي.. زخات مطر وانخفاض درجات الحرارة في اجواء العراق

2022/11/12 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار

وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الحالة الجوية للبل

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