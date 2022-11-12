القبض على شخص أرتكب

2022/11/12 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة محافظة واسط، اليوم السبت،

القاء القبض على المجرم الذي ارتكب

جريمة قتل والده ووالدته وجدته في قضاء

النعمانية.

وذكرت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بعد ورود اخبار بوجود

حادث قت

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