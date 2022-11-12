تزامناً مع الامطار.. الكهرباء تصدر عدة توجيهات بشأن المغذيات

2022/11/12 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الكهرباء، زياد علي فاضل،

اليوم السبت، جميع تشكيلات الوزارة في

عموم العراق بعدم التاخير باعادة اي من

المغذيات التي انفصلت بسبب سوء الاحوال

الجوية، فيما شدد على الحاكمية القصوى

لاستثناء مغذيات

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