2022/11/12 | 13:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tW-S0f-qS4U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمر فرحان: العفو العام هو الحل الأمثل لمن تعرض للتعذيب وزج بالسجون) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمر فرحان: العفو العام هو الحل الأمثل لمن تعرض للتعذيب وزج بالسجون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).