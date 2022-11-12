العراق.. أمطار غزيرة تقفل الطرق وترفع مستوى دجلة والفرات

2022/11/12 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة "الحرة" أن العاصمة العراقية بغداد شهدت، السبت، تساقط أمطار غزيرة تسببت بغرق الكثير من شوارع المدن، والأمر سيان بالنسبة إلى مناطق وسط العراق.

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