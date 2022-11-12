2022/11/12 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، والمالك الجديد لمنصة "تويتر"، إن المنصة الشهيرة تخسر 4 ملايين دولار يومياً، معرباً عن استعداده لبذل المزيد من الجهود لتحسين أرباح المنصة.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" في تقرير حديث، أن خطة إيلون ماسك بشأن "تويتر" تشمل فرض 7.99 دولار على مستخدمي "تويتر" لوضع العلامة الزرقاء على حساباتهم.



وأوضحت، أن هذه الخطوة سوف تُدرُّ 120 مليون دولار شهرياً للمنصة.

وقبل أيام، كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد كشف أن علاقة مالك تويتر والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، مع الدول الأخرى كانت "جديرة بالاهتمام" وإعادة النظر، لكنه رفض الإفصاح عن كيفية القيام بذلك.

شركاتتويتريوم فوضوي داخل تويتر..



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وقال "بايدن" عندما سئل عما إذا كان "ماسك" يشكل تهديدًا للأمن القومي: "أعتقد أن تعاون إيلون ماسك أو علاقاته الفنية مع الدول الأخرى تستحق النظر فيها، سواء كان يفعل أي شيء غير مناسب أم لا".

وعندما سأل أحد المراسلين في الغرفة: "كيف؟" أجاب الرئيس: "هناك الكثير من الطرق التي يجب مراجعتها وتتبعها".

وقبل أن يكمل الملياردير الأميركي وأثرى رجل في العالم "ماسك"، عملية الاستحواذ على منصة "تويتر" والبالغ قيمتها 44 مليار دولار، ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي "بايدن" كانوا في مناقشات مبكرة حول احتمال إخضاع بعض مشاريع إيلون ماسك لمراجعات الأمن القومي الأميركي، بما في ذلك الاستحواذ على منصة "تويتر".

ووفق بيان، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية، أدريان واتسون في بيان: "لا نعلم بوجود مثل هذه المحادثات".



فيما قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة "لا تعلق علنًا على المعاملات التي قد تراجعها أو لا تقوم بمراجعتها، وأن مثل هذه الإجراءات تتم بموجب القانون والممارسة".

من بين المستثمرين في الأسهم الذين التزموا بتوفير التمويل لمساعدة "ماسك" في تمويل صفقة الاستحواذ على المنصة الشهيرة، هناك العديد من الكيانات الأجنبية، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية القطري وغيره من المستثمرين العرب.

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