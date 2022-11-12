اعتقال متسول متنكر بزي نسائي في بغداد (صور)

2022/11/12 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال متسول متنكر بزي نسائي في العاصمة بغداد.

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