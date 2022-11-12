قصف تركي على مقار ’العماليين’ بمناطق متفرقة من دهوك

2022/11/12 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن الطائرات التركية قصفت مقار تابعة لحزب العمال الكردستاني في دهوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرات تركية قصفت مقار تابعة لحزب العمال الكردستاني بمناطق متفرقة في قضاء العمادية بمحافظة دهوك".

وفي وقت سابق، قصفت طائرة مسيرة تركية، مقراً لحزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة في سنجار.

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