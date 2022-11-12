حريق كبير يلتهم فندق الشيراتون في البصرة - (فيديو)

2022/11/12 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق فندق الشيراتون في محافظة البصرة.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "مفارزنا اخمدت الحريق الذي اندلع بمضلة خشبية بطول متر في بلكونة غرفة في الطابق الثالث داخل فندق شيراتون البصرة".واضاف، أن "الحريق تم اخماده دون تسجيل إصابات بشرية".

وفي وقت سابق، اندلع حريق كبير، في فندق الشيراتون بمحافظة البصرة.

وبحسب فيديو متداول، تابعته (بغداد اليوم)، ارتفعت اعمدة النيران من اعلى فندق الشيراتون وسط محافظة البصرة، دون معرفة الاسباب.

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