الأنواء تبرر عبر (بغداد اليوم) غرق شوارع بغداد بعد أول موجة أمطار

2022/11/12 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت هيئة الأنواء الجوية، أن كمية الأمطار التي هطلت، فجر اليوم السبت تفوق القدرة الاستيعابية للعاصمة بغداد، فيما أشارت الى ان هنالك تساقط للأمطار خلال الأسبوع الحالي.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لـ(بغداد اليوم)، إن "هطول الإمطار كان نتيجة تأثر العراق بالمنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر والتي كانت غزيرة في بعض المناطق خاصة في العاصمة بغداد".

وأضاف، ان "كميات الأمطار التي هطلت اليوم كانت أعلى من النسبة المتوقعة وتفوق الطاقة الاستيعابية لمحافظة بغداد".

وتابع الجابري، ان "هطول هذه الكميات يعتبر مؤشراً جيداً ونستبشر خيراً بكميات الأمطار المتساقطة".

واشار الى أن "هنالك تساقط للأمطار خلال الأسبوع الحالي ولكن ليست بذات الكميات التي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية ولكن ايضاً يجب اخذها بعين الاعتبار وأخذ الاحتياطات اللازمة".

وشهدت العاصمة بغداد صباح اليوم، سقوط امطار رعدية في العديد من مناطق العاصمة بغداد بنسب متفاوتة الشدّة.

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