بايدن أمام قمة آسيان: خصصنا مبالغ وأطلقنا مبادرات لتعزيز الشراكة مع المنظمة

2022/11/12 | 14:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مؤتمر لدول جنوب شرق آسيا "آسيان"، متطلعا إلى التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالمنطقة، بينما تعمل الصين أيضا على توسيع نفوذها في المنطقة.

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