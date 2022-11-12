عِوَض العثور على حطام سفينة تعود للحرب العالمية الثانية.. ماذا وجد هؤلاء الغواصون؟

2022/11/12 | 14:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هؤلاء الغواصون من طاقم فيلم وثائقي كانوا يبحثون عن حطام سفينة تعود للحرب العالمية الثانية، غير أنّهم وجدوا أمرًا آخر: هيكلًا طوله 20 قدمًا يعود لمكوك الفضاء "تشالنجر".

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