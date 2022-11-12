طلب نيابي بشأن منتسبي القوات الامنية من حملة شهادة الدبلوم

2022/11/12 | 14:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت عضو مجلس النواب فاطمة الحاوي، اليوم السبت، تحويل منتسبي القوات الامنية من حملة شهادة الدبلوم للصفة المدنية اسوة بحملة شهادة البكالوريوس.

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