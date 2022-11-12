2022/11/12 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال استقباله وزيرة المالية..العبادي يدعو الى الإسراع بإعداد الموازنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال استقباله وزيرة المالية.. العبادي يدعو الى الإسراع بإعداد الموازنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال استقباله وزيرة المالية.. العبادي يدعو الى الإسراع بإعداد الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).