عضو برلماني يعزو غرق مناطق العاصمة بغداد بمياه الامطار الى سببين

2022/11/12 | 14:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب رفيق الصالحي ،السبت، ان غرق احياء وشوارع العاصمة بغداد والمحافظات بمياه الامطار يعود الى أمرين، فيما دعا مجلس الوزراء الى متابعة ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم رغم اعلانهم مبكرا عن جاهزيتهم لمواجه الامطار .وقال الصالحي: … Readmore

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