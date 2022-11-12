أول تعليق من والد حسام حبيب على عودته لشيرين عبد الوهاب

2022/11/12 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الترند في منصة تويتر خلال الساعات الماضية بعد تصريحات أدلت بها تعد الأولى لها منذ خروجها من المستشفى، أعلنت خلالها عودتها لطليقها حسام حبيب بعقد زواج جديد.بدوره، علق حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب على عودة الثنائي لبعضهما بالزواج مرة أخرى بعد الأزمة الكبيرة التي اندلعت بينهما، مقدماً لهما المباركات والتهاني، حسب ما نشره موقع «المصري اليوم».وكتب حسين حبيب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «أبارك لحسام وشيرين وأدعو لهما بأن ينجبا طفلاً أفرح به».وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب كشفت كواليس عودتها للفنان حسام حبيب حيث أكدت أنها إنسانة تخطئ وتصيب في النهاية.وتابعت: «أنا حبي من الأول لحسام كان عالمشاع، أنا لسه بحبه ومعرفش أسيبه بسهولة وهو حب حياتي».وكشفت عن مستقبل ما سيفعله الثنائي قائلة: «سنذهب أنا وهو ننزل إلى العديد من الأماكن وسط الجماهير..أنا لا أستحق إلا أن أعيش في وضوح، ولن أتحدث عن أموري الخاصة مرة ثانية نهائياً».

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