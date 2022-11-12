2022/11/12 | 15:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ذكرت وزارة الصحة المصرية، السبت، 12 تشرين الثاني، 2022، أن 19...

ظهرت المقالة الصحة المصرية: مقتل 19 شخص إثر سقوط حافلة في ترعة بالدقهلية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة المصرية: مقتل 19 شخص إثر سقوط حافلة في ترعة بالدقهلية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة المصرية: مقتل 19 شخص إثر سقوط حافلة في ترعة بالدقهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).