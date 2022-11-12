وفد العتبة الحسينية يزور العشرات من طلبة الحوزات والمعاهد الإسلامية في إندونيسيا (صور)

2022/11/12 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من العتبة الحسينية المقدسة،

عدداً من الحوزات والمعاهد الإسلامية

في مدينة "جاكرتا" والتقى جموع طلبتها في

إطار جولته التبليغية في إندونيسيا.

وقال مستشار الأمين العام للعتبة

الحسينية لشؤون القرآ

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