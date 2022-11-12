وزير الداخلية لشيوخ العشائر: من يتعرض للضباط والمنتسبين أثناء الواجب فأنا خصمه

2022/11/12 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

اليوم السبت، اجتماعاً في مديرية شؤون

العشائر بحضور عدد من ضباط المديرية.

وقال الشمري في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "القانون فوق الجميع وهو

سند للعشيرة والمو

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