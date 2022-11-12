الطيران القطري يستعد لـ 400 رحلة طيران يوميا و13 ألف رحلة طيران لفترة كأس العالم في الدوحة

2022/11/12 | 15:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين القطريين إن الخطوط الجوية القطرية ستسير 400 رحلة جوية في اليوم استعدادًا لكأس العالم ، ومن المقرر أن تستقبل البلاد أكثر من مليون زائر خلال موسم كرة القدم القادم بعد أيام قليلة من اليوم، وتتطلع الخطوط الجوية القطرية لخدمة ما يقرب من 13000 رحلة في أقل من شهر ، خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 20 ديسمبر.

توسعة مطار حمد الدولي

تحويل نموذج التشغيل الخاص بالمطار من أسلوب المحور المركزي إلى هيكلية النقل من نقطة إلى نقطة لتلبية احتياجات المسافرين في الدوحة اعتبارًا من نوفمبر.

ديرسينيش أريسنديران، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط والقوقاز وباكستان وأفغانستان أكد ، لـ أريبيان بزنس أن الخطوط الجوية القطرية ستعمل على تشغيل أكثر من 150 رحلة مكوكية يومية إلى جانب شركائها في طيران الشرق الأوسط.

“سنربط بشكل ملائم حاملي تذاكر المباريات بالدوحة للحصول على تجربة على مدار 24 ساعة ، مما يسمح للجماهير بالإقامة في أي مدينة قريبة ، مثل دبي أو مدينة الكويت.



ويتيح ذلك للمشجعين السفر إلى الدوحة في نفس يوم مباراتهم والاستمتاع بالإثارة والاحتفالات بينما يعودون في وقت لاحق بسلاسة ويتم تنفيذ خطط التوسع في مطار حمد الدولي ، والتي تم الكشف عنها سابقًا في الربع الأخير من عام 2019 ، على مرحلتين ، أ و ب.

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