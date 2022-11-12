الفريق محمود يتفقد ميدانياً مراكز الشرطة ومفاصل وكالة شؤون الداخلية

2022/11/12 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتفقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عماد محمد محمود، اليوم السبت، مراكز شرطة الشعب والقدس وسومر و قسم حماية الأسرة والطفل في الرصافة ببغداد.وذكر بيان لقيادة الشرطة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن جولاته المستمرة لتفقد مراكز الشرطة وبقية مفاصل الوكالة، تفقــد الفريق عمادمحمد_محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة مراكز شرطة الشعب والقدس و سومر وقسم حماية الاسرة والطفل في جانب الرصافة للاطلاع ميدانياً على عمل هذه الاقسام ومتابعة اداء المهام والواجبات المكلفين بها".

واضاف، أنه "التقى وكيل الوزارة مع ضباط ومنتسبي هذه المراكز، ناقلاً لهم تحيات وزير الداخلية والتوجيهات التي صدرت موخراً والتي تحث الجميع على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون كلا ضمن قاطع مسؤوليته، كذلك مراعاة حقوق الانسان وتقديم المساعدة لكافة المواطنين واستقبال شكاواهم وطلباتهم وانجازها وفق السياقات القانونية والادارية بعيداً عن الروتين واحالتها للقضاء للبت فيها ".

كما وجه بـ "الالتزام بالقيافة العسكرية النظامية وادامة الاسلحة والمشاجب والعجلات الحكومية والمباني و التعاون والتنسيق مع بقية الاجهزة الامنية الاخرى".

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