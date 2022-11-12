قتل 5 إرهابيين بضربة جوية في كركوك

2022/11/12 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، قتل 5 إرهابيين بضربة جوية في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تستمر قيادة العمليات المشتركة، بوضع الخطط الهادفة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، مسنودة بجهد استخباري كبير، اذ شرعت، فجر اليوم السبت، قوة مشتركة من فوج مكافحة ارهاب كركوك والقطعات الماسكة ضمن قاطع المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو، في كركوك لتفتيش مكان الضربة الجوية التي نفذتها طائرات القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية وفق معلومات ومتابعة دقيقة من جهاز مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات العراقي".

واضافت أنه "بعمل فني وعلمي وجهود متواصلة لخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني، في أطراف قرية بير احمد بمحافظة كركوك، عثرت على 5 جثث لعناصر داعش و5 بنادق و7 رمانات مختلفة و24 مخزن بندقية و7 صواعق تفجير و4 جعبة صدرية و10 أمتار فتيل قداحة ومبلغ مالي وخلية شمسة و20 جهاز موبايل و25 شريحة موبايل وراوتر محمول".

واشارت الى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وإحالتها الى الجهات المختصة".

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