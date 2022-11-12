أمنية البصرة تمنع دخول (التك تك والستوتة) الى مركز المدينة

2022/11/12 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

وجه رئيس اللجنة الامنية في البصرة، اليوم السبت، بعدم السماح للدراجات النارية "التك تك والستوتة" بالدخول الى مركز المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وذكرت مديرية مرور البصرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وجه رئيس اللجنة الأمنية محافظ البصرة كافة الأجهزة الأمنية بعدم السماح للدراجات الناريه نوع (التك تك والستوتة) بدخول مركز المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأضاف أن "المديرية تهيب بكافة سائقي الدراجات الناريه الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة لتجنب المحاسبة القانونية".

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