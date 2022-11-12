هل تعلم ما هي أقدم جملة مكتوبة بتاريخ البشرية إلى الآن.. وعلى ماذا كُتبت؟

2022/11/12 | 15:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف اكتشاف رائع في إسرائيل عن أول جملة معروفة كتبت بأحرف أبجدية.فقد كشفت دراسة أثرية حديثة عن العثور على مشط قديم، يعود تاريخه إلى 3700 عام، في موقع حفر في مدينة لخيش بإسرائيل، ونُقِش عليه جملة باللغة الكنعانية القديمة

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