شاهد.. غرق شوارع بغداد مع أول أمطار تشهدها المدينة

2022/11/12 | 15:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استفاقت العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم السبت على غرق بعض شوارعها بعد زخات مطرية شهدتها ليلة أمس وفجر اليوم.وشن ناشطون هجوما على الحكومة لتقصيرها في تطوير البنية التحتية للعاصمة.

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