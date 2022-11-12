من الذخيرة الى السيوف.. بتر يد شيخ عشيرة أثناء نزاع مسلح ’مثير’ بالبصرة

2022/11/12 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

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افاد مصدر امني بوقوع هجوم مسلح على منزل شيخ عشيرة في قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة ادى الى بتر يده

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم ) ان هجموماً عشائرياً مسلحاً استهدف شيخ عشيرة في قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة ما جعله يستخدم السلاح في الدفاع عن نفسه

مبيناً ان الشيخ تبادل اطلاق النار لحين نفاذ ذخيرته وبعدها تمكن المهاجمون من اقتحام منزل واستخدام الاسلحة البيضاء

مضيفاً ان استخدام السيوف من قبل المهاجمين بضرب شيخ العشيرة ادى الى بتر احدى يديه.

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