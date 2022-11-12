بالأرقام.. المالية النيابية تحدد حجم الموازنة المالية لعام 2023

2022/11/12 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، حجم موازنة 2023 بناءاً على الإيرادات الحالية للبلاد.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ(بغداد اليوم)، إنه "سيكون معدل سعر البرميل في موازنة 2023 حوالي75 دولار كما ان معدل الإيرادات النفطية لمدة عام سيكون 102 مليار و600 مليون دولار ثم يضاف اليها الواردات غير النفطية".واضاف، أن "الواردات غير النفطية تقدر مابين 8 الى 10 مليارات دولار حيث سيضاف هذا المبلغ الى الموازنة العامة".وتابع كوجر، أن "اجمالي ملبغ الموازنة لعام 2023 سيتراوح مابين 125 مليار دولار الى 135 مليار".

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