2022/11/12 | 16:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تمنع دخول الدراجات النارية و"التك تك" إلى مركز المدينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/12 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تمنع دخول الدراجات النارية و"التك تك" إلى مركز المدينة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تمنع دخول الدراجات النارية و"التك تك" إلى مركز المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).