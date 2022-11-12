2022/11/12 | 16:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء الجوية توضح خارطة الأمطار في المحافظات العراقية: خفيفة ومتوسط الشدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/12 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية توضح خارطة الأمطار في المحافظات العراقية: خفيفة ومتوسط الشدة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية توضح خارطة الأمطار في المحافظات العراقية: خفيفة ومتوسط الشدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).