السوداني يعلن الشروع بتأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات (فيديو)

2022/11/12 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، الشروع بتأسيس

اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس

الوزراء والاتحادات والنقابات.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الأخير "التق

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