وزير الخارجية: الدبلوماسية الاقتصادية ستكون السبيل النافذ

2022/11/12 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، عدداً من سفراء وموظفي وزارة الخارجية.

وخلال اللقاء، عرض الوزير، بحسب بيان لوزارة الخارجية، "لأهم الاشتغالات الواجب اعتمادها خلال المرحلة القادمة، في مقدمتها تدعيم العمل بالدبلوماسية الاقتصادية ورفع مستوى كفاءة الجهاز الإداري في مركز الوزارة والبعثات العراقية، مضافا إلى استكمال خطوات تدريب ورفع قدرات الملاكات الوظيفية في الوزارة، عبر معهد الخدمة الخارجية".

وأشار الوزير، إلى "ضرورة أن تكون المرحلة القادمة، تمثل رافعة حقيقية ومنصة متقدمة للدولة العراقية تحقيقا لأعلى مستويات المصلحة الوطنية العليا، خدمة لشعبنا الكريم، وانسجاما مع البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي".

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