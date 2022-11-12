رئاسة الجمهورية: موقف العراق واضح وصريح من القضية الفلسطينية

2022/11/12 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

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