مدرب الإكوادور يمنح لاعبيه فرصة أخيرة أمام العراق

2022/11/12 | 16:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر مدرب المنتخب الإكوادوري غوستافو ألفارو، تأجيل الإعلان عن القائمة الرسمية لفريقه في مونديال قطر إلى ما بعد مباراة العراق.ولم يتمكن ألفارو من تجربة عدد كبير من لاعبيه بسبب عدم تفريغهم من قبل أنديتهم كون المباراة خارج أيام الفيفا.وفي ذات الوقت سيمنح المدرب فرصة أخيرة لبعض اللاعبين كي يثبتوا جدارتهم في […]

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