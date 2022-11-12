2022/11/12 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، السبت، بإلغاء عقود تجهيز بعض انواع العجلات.

وقالت الوزارة في بيان “وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، يأمر بإلغاء عقود تجهيز عجلات الإركاب”.

واضاف البيان كما وجه “بالتعاقد على تجهيز عجلات (اسقاء حوضية) وعجلات (مبردة) لتجهيز الوحدات بالماء الصالح للشرب ونقل المواد الغذائية”.

التالي

منذ ساعة واحدة

خلية الإعلام الأمني تصدر توضيحاً عن مقتل 8 إرهابيين في كركوك

منذ ساعتين

وزير الداخلية: من يتعرض لضابط أو منتسب لتنفيذه واجبه فسيكون خصمي

منذ ساعتين

البصرة تمنع دخول الدراجات النارية و”التك تك” إلى مركز المدينة

منذ ساعتين

مقتل 8 إرهابيين في طوزخورماتو

منذ ساعتين

الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 3 متهمين بقضايا الاعتداء العمد والتهديد في بغداد وكركوك

منذ 3 ساعات

فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في فندق شيراتون البصرة

منذ 5 ساعات

فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع بمذخر مستشفى الشوملي في بابل

منذ 5 ساعات

القوات الأمنية تعتقل شخصاً قتل والديه وجدته في واسط

منذ 19 ساعة

الخلية تعلن تفاصيل عملية لجهاز مكافحة الإرهاب في كركوك

منذ 21 ساعة

الطيران العراقي يوجه 3 ضربات جوية على عناصر داعش في قضاء الطوز

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من وزير الدفاع بشأن عقود تجهيز العجلات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من وزير الدفاع بشأن عقود تجهيز العجلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).