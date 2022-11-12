19 وفاة و24 مصاباً بغرق حافلة في مصر

2022/11/12 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي 19 شخصاً وأصيب 24 آخرون في حادث مروع إثر غرق حافلة صغيرة داخل «ترعة» بالدقهلية في مصر السبت.ووقع حادث انقلاب الحافلة في «الترعة» على طريق أجا – المنصورة حسب ما نشره موقع «القاهرة24» الإخباري.وتعاملت الأجهزة الأمنية مع الحادث على الفور، وتولت نقل جثامين الضحايا والمصابين لأقرب مستشفى.كما رفعت الأجهزة الأمنية الحافلة، وفتحت تحقيقاً موسعاً في الحادثة المؤلمة وسط صدمة كبيرة حول ما جرى.وأكد شهود عيان أن الميني باص كان متجهاً من موقف ميت غمر إلى مدينة المنصورة، وسقط في مياه ترعة «الرياح التوفيق» أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس.وأضافوا أن قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من إنقاذ 13 شخصاً من الغرق

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